Mercato, l’Inter continua a seguire Izzo: il giocatore vuole impressionare i nerazzurri

Tra i giocatori del Torino che hanno maggiormente deluso in questa stagione c’è sicuramente Armando Izzo. Il difensore italiano la scorsa stagione aveva infatti collezionato ottime prestazioni che gli erano valse anche la chiamata in Nazionale, quest’anno però non è ancora stato in grado di ripetersi. Nonostante questo l’Inter continua a seguire con interesse il giocatore come riporta Calciomercato.com. per la prossima sessione di mercato.

Anche per tornare ad impressionare positivamente gli interessati, il calciatore vuole tornare ad essere un punto di riferimento della difesa granata. Qualche segnale positivo a dir la verità c’è: nella prima partita di campionato del Torino dopo lo stop per il Coronavirus, contro il Parma sabato scorso, Izzo si è distinto con una prestazione particolarmente positiva. Senza dubbio ora vorrà mantenere le sue performances su questo livello per convincere ancora di più i nerazzurri a puntare su di lui per la prossima stagione.