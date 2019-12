Mercato – L’Inter dimentica Matic per il centrocampo: svelato il motivo

Nella lista dei centrocampisti richiesti da Antonio Conte per gennaio, da pochi giorni è stato rimosso Nemanja Matic. Nonostante il centrocampista oggi al Manchester United avesse lavorato al Chelsea con il tecnico leccese, in questo momento per l’Inter sono più adatti altri profili. Sul serbo, piuttosto, resta vivo l’interesse dei cugini del Milan e soprattutto dell’Atletico Madrid tutt’ora molto tentato.

A svelare il motivo dell’auto esclusione dell’Inter per la corsa a Matic, ci ha pensato il sito alfredopedulla.com. Lo stesso Conte avrebbe comunicato alla dirigenza nerazzurra di preferire altri obiettivi di mercato a causa dello scarso utilizzo del serbo fino a questo momento della stagione e la necessità di fargli recuperare una condizione accettabile. L’allenatore nerazzurro, invece, vuole gente già pronta all’uso.

