Mercato – L’Inter guarda al futuro: ad un passo Iliev, 15enne bulgaro

Un colpo in arrivo in casa Inter, che sfrutta lo stop del campionato per guardare al futuro. È praticamente fatta, infatti, per Nikola Iliev, giocatore del Botev Plovdiv, squadra bulgara. Un acquisto in prospettiva quello dei nerazzurri, essendo il calciatore “il più grande talento bulgaro”, come descritto dai giornali della sua nazione. Classe 2004, il ragazzo ha attirato su di sé già le attenzioni di molti club europei, Ajax e Ludogorets su tutti, ma sembra che Milano sia la destinazione più ambita.

A confermarlo è direttamente l’agente Kaloyan Ivanov ai microfoni di Novapress: “Nikola e io abbiamo pensato che l’Inter fosse il posto giusto per lui. Il direttore sportivo dei nerazzurri sarebbe dovuto venire in Bulgaria, ma a causa della situazione con il Coronavirus, la sua visita è saltata”. Sulle altre trattative in corso, il procuratore è stato chiaro: “Ajax? Sì, eravamo vicini alla firma con loro. Siamo pronti a separarci da Botev in modo normale, non ci saranno problemi. Il club sarà naturalmente contento. C’era interesse anche da parte di Levski, CSKA e Ludogorets, ma il nostro desiderio è sempre stato quello di proseguire all’estero. Se avremo tale opportunità, la coglieremo”.

