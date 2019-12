Mercato – L’Inter ha il sì di Giroud: se parte Politano è pressing al francese

Sono diversi i club italiani che nelle ultime settimane hanno avvicinato l’Inter per chiedere informazioni circa la cessione di Matteo Politano. L’esterno romano, protagonista con Luciano Spalletti e riserva con Antonio Conte, sta trovando davvero poco spazio in questa stagione, scavalcato addirittura nelle gerarchie anche dal giovanissimo Sebastiano Esposito. Da qui l’idea da parte del club di aprire all’addio anche in prestito dell’ex Sassuolo. Qualora Politano dovesse realmente partire, il primo nome sulla lista dei sostituti ha l’accento francese.

Stiamo parlando di Olivier Giroud, attaccante per il quale l’Inter lavora da diverso tempo per via della rottura tra il calciatore ed il Chelsea negli ultimi mesi. Il poco spazio riservatogli da Lampard, ha portato il centravanti a chiedere la cessione. In virtù del contratto con i Blues in scadenza il prossimo giugno, il club inglese ha aperto alle richieste del ragazzo. I nerazzurri in tal senso hanno una corsia preferenziale nei suoi confronti visto il gradimento del calciatore, ma attenzione alla concorrenza francese di Marsiglia e Bordeaux.

