Mercato – L’Inter ha l’ok di Belotti: formula creativa per convincere il Torino

Per non rischiare di rimanere improvvisamente a corto di idee valide e senza alternative pronte, l’Inter si sta già portando avanti nei contatti nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse fare le valigie e trasferirsi al Barcellona. Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, il candidato numero uno sul mercato individuato da Antonio Conte per raccogliere l’eredità dell’argentino nell’attacco nerazzurro è Andrea Belotti.

Insieme ad Aubameyang, nome espresso soprattutto dalla dirigenza, il Gallo è in cima alla lista delle preferenze del club. A spingere è soprattutto il tecnico leccese perché preferirebbe più un ariete bravo a dialogare con i compagni spalle alla porta, piuttosto che un centravanti di movimento votato alla ricerca della profondità come il gabonese. Ad ogni modo, l’Inter avrebbe già effettuato i primi sondaggi con l’attaccante e capitano della formazione granata, ricevendo la piena disponibilità da parte del giocatore.

Per quanto riguarda la formula per il trasferimento, è noto l’attaccamento di Urbano Cairo nei confronti del proprio bomber. Per questo motivo, il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Per abbassare la quota cash, però, l’Inter starebbe pensando ad una formula molto creativa con l’inserimento di contropartite insieme ad un conguaglio economico. Al Torino, ad esempio, piacciono Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti: proprio quest’ultimo potrebbe raccogliere l’eredità del Gallo nell’attacco granata.

