Mercato – L’Inter insiste per Kumbulla, c’è intesa di massima. I tempi dell’eventuale operazione

Fra gli obiettivi di mercato dell’Inter c’è quello di andare alla ricerca di giovani calciatori di prospettiva in grado di puntellare la rosa in vista del futuro. Tra questi anche il difensore attualmente in forza all’Hellas Verona Marash Kumbulla, che sta ben figurando con addosso la casacca della squadra allenata da Ivan Juric. Ad un certo punto il centrale pareva destinato alla Lazio, ma come già anticipato da Passioneinter.com la trattativa aveva subito un rallentamento, con i nerazzurri rientrati in corsa.

Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com l’intesa pare stata già raggiunta, con il calciatore che potrebbe arrivare a Milano già durante la prossima stagione, che partirà in ritardo e sarà molto compassata per terminare in tempo per gli Europei. Il club di Viale della Liberazione punta a delineare un accordo di massima, per poi arrivare a chiudere a settembre. Nel frattempo la Lazio non si è ritirata dalla trattativa, lavorando sottotraccia senza però affondare il colpo.

