Mercato – L’Inter insiste per Martinez Quarta, ma c’è la concorrenza di un top club

Il mercato dell’Inter non si ferma, con Piero Ausilio e Davide Baccin che, nonostante lo stop ai campionati, stanno lavorando sottotraccia guardando al futuro, cercando numerosi talenti utilizzando gli scout in giro per il mondo. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com il nome principale è quello del centrale del River Plate Lucas Martinez Quarta, perfetto per la difesa a tre utilizzata da Antonio Conte.

I nerazzurri si sono mossi da tempo per il giocatore, come dimostrato anche nelle parole d’elogio spese nei suoi confronti dal vice-presidente Javier Zanetti. Arrivare all’argentino, però, non sarà facile perché bisogna vincere la concorrenza del Real Madrid.



