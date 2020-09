Mercato – L’Inter presenta l’offerta per Fares, ma la Lazio resta in vantaggio: ecco il motivo

Si è svolto ieri un incontro di mercato fra l’Inter e la Spal per Mohamed Fares, centrocampista finito da un po’ di giorni nel mirino della formazione nerazzurra. Il club di Viale della Liberazione sta provando a superare la Lazio, che da diverso tempo si era portata avanti nei discorsi con gli estensi per arrivare al calciatore algerino.

Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i nerazzurri avrebbero offerto un prestito oneroso da 1,5 milioni, aggiungendo un obbligo di riscatto fissato a 7 milioni più bonus in caso di qualificazione in Champions League. L’obiettivo della Spal, però, è quello di monetizzare subito e per questo preferisce gli 8 milioni proposti subito dalla Lazio.

Fra le richieste della Spal e la proposta dei biancocelesti ballano circa due milioni di euro, che potrebbero essere colmati con l’inserimento di Palombi quale contropartita.

