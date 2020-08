Mercato – L’Inter punta al rinnovo di Bastoni e pensa a Darmian: pronto un triennale

Archiviata la situazione Antonio Conte l’Inter inizia a pensare alla programmazione per la prossima stagione e soprattutto al mercato. Il club nerazzurro è uno dei più attivi e sono ore calde.

Come riporta Nicolò Schira infatti oggi l’Inter ha iniziato ad intraprendere i contatti per il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni, che ha convinto tutti per la grande stagione disputata. La società tornando a parlare con il procuratore Tullio Tinti studia anche il colpo Matteo Darmian: per lui è pronto un triennale.

