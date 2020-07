Mercato – L’Inter può abbandonare Vidal: il regalo per Conte sarà… Dzeko!

Nonostante la grande delusione della scorsa annata in cui il braccio di ferro durato parecchie settimane con la Roma portò solamente al rinnovo di Edin Dzeko con i giallorossi, l’Inter non si è mica arresa ancora oggi. L’attaccante bosniaco è il vero sogno di Antonio Conte che già al Chelsea era stato vicino ad averlo nel gennaio 2018. Sarebbe tatticamente perfetto per il suo modulo non solo come vice Lukaku, ma anche per far coppia con lo stesso centravanti belga per dare ancor più fisicità e tecnica al reparto avanzato.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, l’attaccante della Roma potrebbe essere il regalo perfetto che Ausilio e Marotta vorrebbero confezionare per Conte. Si raffredda momentaneamente la pista che porta ad Arturo Vidal: le ultime voci dell’interesse da parte dell’Inter verso N’Golo Kantè, se confermate, dovrebbero infatti escludere una volta per tutte il centrocampista cileno da ogni ragionamento di calciomercato per quanto riguarda la prossima stagione.

