Mercato – Il Liverpool accelera per Werner: ci sono anche Inter e Juventus

Sembrava destinato al Bayern Monaco il futuro del giovane e talentuoso Timo Werner, forte centravanti tedesco di proprietà del Lipsia. E invece, secondo quanto riferito da più fonti, l’attaccante potrebbe addirittura lasciare la Bundesliga e tentare un’avventura estera. Tra i club in pole, c’è sicuramente il Liverpool in questo momento, per via della profonda stima che Klopp nutre nei suoi confronti. Qualora Roberto Firmino dovesse andar via, in seguito alle voci proprio sul Bayern, allora sarebbe scontata la missione dei Reds per il tedesco.

Secondo quanto riferito dal The Athletic, il Liverpool non sarebbe però l’unica squadra in corsa. In Italia, ad esempio, alcuni incastri futuri potrebbero convincere Inter e Juventus ad affondare per un ragazzo che entrambe le società seguono da tempo. Se in Spagna l’Atletico Madrid sta cercando da tempo un centravanti con le caratteristiche di Werner, in Inghilterra si parla già di un possibile assalto del Chelsea per l’estate.

