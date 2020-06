Mercato – Tra la Lokomotiv e Joao Mario è proprio finita: già trovato il sostituto in Serie A

Tornerà nuovamente a Milano Joao Mario, non appena si sarà concluso il suo prestito alla Lokomotiv Mosca. Come filtrava ormai da giorni e come era stato comunicato dallo stesso club russo all’Inter, il coronavirus impedirà alla società di versare i 18 milioni di euro del riscatto nei confronti del portoghese. Purtroppo, infatti, la pandemia degli ultimi mesi ha avuto dure conseguenze anche sul panorama calcistico russo, ha inflitto dando pure colpo di grazia alle casse della Lokomotiv.

Come ribadito dal giornalista Nicolò Schira, non ci sono neanche i margini per poter ridiscutere una nuova trattativa, visto che è già stato individuato pure un sostituto del portoghese. La Lokomotiv Mosca rimpiazzerà Joao Mario con Milan Badelj. La dirigenza russa avrebbe già offerto 3,5 milioni di euro alla Lazio per il regista croato. Per lui è stato messo sul piatto un contratto triennale.

