Mercato – La Lokomotiv ha annunciato che non riscatterà Joao Mario. Tre club hanno già chiesto informazioni

Sarà un ritorno particolarmente breve quello di Joao Mario tra le fila dell’Inter. Il centrocampista portoghese era stato rilanciato nell’ultima stagione di Luciano Spalletti in panchina, mentre con l’arrivo di Antonio Conte sin dal primo giorno è stato nuovamente messo ai margini del progetto nerazzurro. Nonostante l’esito positivo del prestito alla Lokomotiv Mosca, il club russo ha fatto sapere ufficialmente a Marotta e Ausilio che non potrà permettersi di sborsare in questo momento storico 18 milioni di euro per acquistarlo e verrà così rispedito al mittente.

Sul centrocampista, per fortuna, non mancano le richieste dal mercato, come confermato dal giornalista Nicolò Schira con un tweet postato pochi minuti fa: “La Lokomotiv Mosca ha annunciato ufficialmente all’Inter che non si avvarrà dell’opzione di riscatto per Joao Mario. Sono troppi i 18 milioni di euro concordati con l’Inter la scorsa estate. Il centrocampista non rientra nei piani di Conte ed è destinato alla partenza. Marsiglia, Betis e Sporting CP hanno giù chiesto informazioni”.

