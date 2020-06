Mercato – Lovisa (Pordenone): “Proveremo a trattenere Di Gregorio. Ma se il Monza ha già chiuso…”

Nonostante il fresco rinnovo (fino al 2024), il futuro di Michele Di Gregorio sarà ancora lontano dall’Inter. Il giovane estremo difensore continuerà a farsi le ossa in Serie B, dove attualmente milita difendendo i pali del Pordenone. Un futuro che però non è scontato possa essere ancora con il club neroverde. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, sul portiere classe 1997 ci sarebbe un’altra società di B: il Monza.

Il club brianzolo, alla cui cabina di regia sedie l’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, avrebbe già mosso i primi, concreti passi per accapararsi il protiere scuola Inter. Passi da gigante, dato che la fumata bianca per l’operazione sembrerebbe essere vicina.

A confermare il tutto è Matteo Lovisa. Il responsabile dell’area tecnica del Pordenone ha così parlato a Tuttopordenone.com:”Di Gregorio? Piu’ che infastidito sono contento per lui perché è stato pronto in seguito all’infortunio di Bindi a dimostrare in campo il suo reale valore. Inoltre credo nella professionalità di Michele e sono convinto che fino a fine anno darà il massimo per questa maglia. Parlare di mercato oggi è prematuro, l’Inter ne detiene il cartellino ma noi proveremo a parlarci, se poi il Monza ha già concluso che dire? Sono stati bravi…”

