Mercato – Marcos Alonso per il presente e futuro dell’Inter. E’ sfida di nervi con il Chelsea

Se rimangono avvolte in un mistero le numerose esclusioni nelle convocazioni del Chelsea di Frank Lampard nei confronti di Marcos Alonso, non deve assolutamente apparire strano che l’Inter si sia immediatamente fiondata sull’esterno spagnolo fiutando un possibile buon affare. Con Antonio Conte in panchina, infatti, l’ex Fiorentina ha vissuto in Inghilterra quella che in carriera si può considerare come la sua miglior stagione.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport nell’edicola di questa mattina, l’Inter è cosciente che servirà pazienza per abbassare la richiesta di 35 milioni da parte del Chelsea. Il fatto che i Blues lo considerino addirittura come una terza scelta per la corsia di sinistra, lascia comunque presagire che trattare con gli inglesi non sarà poi una missione impossibile. L’intenzione di puntare forte sullo spagnolo è evidente: è l’uomo che Conte ha individuato come titolare del presente e del futuro.

