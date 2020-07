Mercato – Marotta non mente su Zaniolo: ecco perché l’Inter non si muove

Aveva avuto una grande intuizione di mercato l’Inter nell’estate del 2017 acquistando un giovanissimo Nicolò Zaniolo dalla Virtus Entella. Il classe 1999, però, dopo un’incredibile stagione in Primavera al servizio di Stefano Vecchi, era stato sacrificato dal club per arrivare a Radja Nainggolan, rinunciando probabilmente al reale valore in potenziale del centrocampista oggi idolo dei tifosi giallorossi.

Eppure, nonostante la consacrazione con la maglia della Roma, Nicolò Zaniolo non fa parte dei piani futuri dell’Inter, che in caso di offerta avrebbe diritto ad uno sconto del 15% per via di una clausola sulla rivendita inserita nell’accordo della cessione. Marotta ha ripetuto più volte che il club nerazzurro non si muoverà per il calciatore e, secondo calciomercato.com, non si tratta di alcuna strategia, bensì della reale intenzione del dirigente varesino.

L’Inter, infatti, non ha alcuna intenzione di investire sul futuro di Zaniolo per ben due motivi. Innanzitutto perché la Roma non solo lo valuta al di sopra di 50 milioni di euro, ma lo considera anche uno di quei calciatori quasi incedibili all’interno della propria rosa. Il secondo è invece un motivo comportamentale, visto che già nella Primavera nerazzurra si era reso protagonista di alcuni episodi che non erano piaciuti particolarmente al club.

