Mercato – Borja Valero-Inter alle battute finali. Lo spagnolo può partire anche a gennaio

La situazione di estrema emergenza del centrocampo dell’Inter a causa degli infortuni prolungati di Sensi, Barella e Gagliardini, ha rispolverato un Borja Valero che fino a poche settimane fa aveva trovato pochissimo spazio in campo. Lo spagnolo, però, ha risposto bene alla chiamata di Antonio Conte, nonostante lo stesso tecnico ad inizio stagione gli avesse fatto capire di non considerarlo prioritario all’interno del proprio progetto.

Ieri, con la rete che per poco non valeva i tre punti ai nerazzurri, Borja Valero ha dato un ulteriore prova della sua professionalità, prendendosi una bella rivincita. In ogni caso, qualora a gennaio dovesse arrivare la giusta offerta, secondo calciomercato.com l’Inter sarebbe disposta a lasciarlo partire, visto che a giugno 2020 è comunque prevista la scadenza del suo contratto in nerazzurro. Le richieste principali sono arrivate dall’estero: i qatarioti dell’Al-Gahrafa e alcuni club tra MLS e Cina.

