Mercato – Mertens rinnova e giura fedeltà al Napoli. Ma c’è un retroscena che riguarda l’Inter

E’ arrivata quest’oggi la nota ufficiale del Napoli con la quale ha annunciato a tutti i tifosi partenopei il rinnovo del contratto di Dries Mertens fino al 2022. L’attaccante belga era infatti in scadenza al 30 giugno prossimo e proprio per questo motivo durante le settimane di lockdown era stato tentato da altre offerte provenienti dall’Italia e non solo. Tra i club più interessati, ad esempio, c’erano in prima fila Inter e Chelsea.

Stando a quanto scritto sulle pagine di calciomercato.com, vi sarebbe un retroscena di mercato che riguarda direttamente i nerazzurri. C’era stato infatti un momento in cui Mertens era stato seriamente tentato dall’Inter e dalla ricca offerta messa sul suo piatto. Il belga, incalzato anche dall’amico e connazionale Romelu Lukaku, ha poi cambiato idea grazie al passo in avanti fatto dal Napoli – a cui sin dall’inizio aveva comunque dato priorità – che ha accontentato le sue richieste contrattuali.

