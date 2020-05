Mercato – La conferma di Mertens sul rinnovo: “Se resto a Napoli? Sì, sono napoletano”

Non ci sono praticamente più dubbi: Dries Mertens rinnoverà con il Napoli fino al 2022. Il centravanti belga ha fatto prevalere la sua volontà grazie al fortissimo attaccamento all’ambiente partenopeo, a tal punto da strappare anche una promessa per un futuro ruolo in dirigenza. La conferma del rinnovo sembra essere arrivata dallo stesso calciatore nell’incontro avuto con il giovane tifoso napoletano Umberto, vittima di bullismo, a cui l’attaccante ha regalato anche una sua maglia autografata.

Questa la rivelazione dell’avvocato Angelo Pisani ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Ciro Mertens l’ha invitato a casa, hanno pranzato insieme, gli ha regalato la maglia. Quando dei campioni scendono in campo, per esprimere valori positivi, è sempre bello. Sono contento resti a Napoli, quando Umberto gli ha chiesto se rimanesse a Napoli, lui ha risposto ‘Sì, sono napoletano’. Umberto è abbastanza traumatizzato e stupito per tanta solidarietà, è un po’ confuso. Spero possa ubriacarsi di bene.”

