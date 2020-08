Mercato – Messi conferma l’addio: nei prossimi giorni spiegherà le sue ragioni

Dopo aver dedicato l’intera vita a difendere i colori del Barcellona, due giorni fa Leo Messi ha annunciato al club di voler provare una nuova esperienza. La società blaugrana, però, non ha alcuna intenzione di rendere semplice la sua partenza, decisa addirittura ad arrivare allo scontro pur di non lasciarlo andare. Uno scenario di mercato che invece lo stesso attaccante argentino vorrebbe evitare a tutti i costi, visto il rapporto che per sempre lo legherà in maniera indissolubile all’intero ambiente.

Secondo quanto riferito da Goal, nonostante le smentite da parte del Barcellona e i tentativi disperati per dissuaderlo, Messi ha seriamente intenzione di dire addio. L’attaccante argentino potrebbe anche parlare nel giro di pochi giorni per spiegare al mondo intero le ragioni che lo hanno portato a prendere questa decisione. Tra le possibili destinazioni ipotizzate negli ultimi giorni, resta piuttosto netto il vantaggio che il Manchester City vanta rispetto ad altri concorrenti come Inter e Paris Saint Germain.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<