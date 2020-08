Mercato – Messi chiede il trasferimento alla Fifa. E intanto si fa sotto lo United

Dopo aver blindato il futuro di Antonio Conte, in casa Inter il tema dominante riguarda il mercato, con una finestra dedicata agli sviluppi della vicenda Messi. Nonostante le ripetute smentite da parte dei dirigenti, il club nerazzurro continua ad essere quotato come possibile destinazione futura del fenomeno argentino. Al momento non risultano esserci trattative di alcun genere né con il calciatore né con il suo entourage, mentre altre società starebbero invece iniziando i primi colloqui.

Al momento il Manchester City viene dato in vantaggio, come confermato dal certificato per il trasferimento che Messi ha richiesto alla Fifa. Ma, secondo il giornalista Tancredi Palmeri, anche lo United starebbe tentando l’inserimento a sorpresa. Questo il suo tweet: “Messi ha richiesto alla Fifa un certificato provvisorio per una richiesta di trasferimento”. E poi aggiunge: “Il Manchester United ha contattato il padre di Messi”.

