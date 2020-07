Corsera – Messi con la maglia dell’Inter, Barcellona furioso. Ma zero azioni legali

Il siparietto di Messi con la maglia dell’Inter non è stato per niente gradito dal Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la dirigenza blaugrana si è irritata, non tanto per l’ombra della Pulce proiettata sul Duomo con tanto di nome e numero, piuttosto per il logo dell’Inter piazzato sulla maglia dell’argentino.

I vertici del Barcellona hanno richiamato i cinesi, minacciando una causa per violazione di diritti d’immagine. Non ci saranno azioni legali, l’avvertimento però è arrivato dalla Spagna.

