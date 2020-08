Mercato – Messi e Suarez alleati contro il Barcellona. Ieri sera la cena in un ristorante italiano

E’ stato ormai deciso il futuro di Leo Messi che dopo un’intera carriera trascorsa al Barcellona tra pochi giorni lascerà ufficialmente il club. Con ogni probabilità la Pulce si trasferirà al Manchester City del grande maestro Pep Guardiola, anche se Inter e Paris Saint Germain non hanno ancora alzato bandiera bianca per la corsa all’argentino. Nel frattempo, nonostante i tentativi di ricucire da parte dei blaugrana, Messi non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi.

Come rivelato dal Chiringuito, il 10 blaugrana ieri sera è stato a cena a Barcellona presso un noto ristorante italiano insieme al compagno ed amico Luis Suarez. Anche l’attaccante uruguagio andrà via nelle prossime settimana, in seguito alla scelta da parte della dirigenza di non puntare più sul suo talento in avanti. L’idea dei due calciatori è quella di fare fronte comune per mostrare forza e compattezza agli occhi alla Giunta Direttiva del Barcellona.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<