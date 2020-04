Mercato – Meunier, l’occasione che non tramonta: l’Inter può riaprire il discorso

Tra i vari nomi accostati all’Inter per la fascia destra, può improvvisamente tornare in gioco quello di Thomas Meunier. Il terzino attualmente di proprietà del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto il prossimo giugno, si libererà a parametro zero salvo clamorose sorprese. Fino a pochi giorni fa, tra le pretendenti, il Borussia Dormund sembrava in leggero vantaggio, ma – come riferito da 90Min – si è registrato un rallentamento nei dialoghi tra le parti.

L’Inter, sulla corsia di destra, sta valutando sia il rinnovo di Antonio Candreva – uomo di fiducia di Conte – che il riscatto di Victor Moses dal Chelsea. Valentino Lazaro, già bocciato nei mesi scorsi e spedito in prestito al Newcastle, andrà presumibilmente via a titolo definitivo. Un colpo da 90, però, il tecnico leccese vuole comunque farlo. Per questo motivo, dopo essere già stata accostata in passato, la formazione nerazzurra potrebbe essere disposta a rilanciare per Meunier a zero nei prossimi mesi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!