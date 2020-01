Sky – Nuova idea per l’attacco del Milan: piace Politano, incontro con l’agente. C’è l’ok al trasferimento

Il Milan è su Matteo Politano: secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente del giocatore Davide Lippi ha incontrato la dirigenza rossonera in giornata. Nuova idea per l’attacco di Pioli, con l’ex Sassuolo che avrebbe dato già il suo ok al trasferimento.

Dal punto di vista contrattuale sarebbe già stato trovato un accordo, forte del sì del giocatore il Milan ora proverà ad arrivare ad un intesa economica con l’Inter per il giocatore che al momento sembra non rientrare nei piani di Conte. La dirigenza nerazzurra è disposta a privarsi di Politano solo a titolo definitivo.

