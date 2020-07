Mercato – Musso, frenata di Inter e Milan. Prezzo alle stelle, può finire in Inghilterra

Potrebbero essere le ultime quattro partite di Juan Musso le prossime con la maglia dell’Udinese, a partire dalla sfida interna di questa sera contro la Juventus che potrebbe sancire il nono scudetto di fila dei bianconeri. Il portiere argentino, come rivelato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, avrebbe infatti intenzione di cambiare aria una volta finita la stagione. Ma né l’Inter né il Milan – che fino ad oggi sono stati i club più interessati al suo futuro – hanno avvicinato le richieste di mercato del club friulano.

Il prezzo richiesto dal patron Pozzo è fin troppo elevato, con l’Udinese che non lascia andare l’estremo difensore argentino per meno di 30 milioni di euro. Così, lo stesso Musso, spera che il Watford – altro club sotto la gestione della famiglia Pozzo – possa salvarsi miracolosamente all’ultima giornata di Premier League per ottenere il trasferimento per la prossima stagione, rimanendo comunque in uno dei campionati più competivi al mondo. Altrimenti l’ex Racing de Avellaneda continuerà a parare italiano.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<