Mercato – Nainggolan non verrà inserito nel riscatto di Barella: le posizioni di Inter e Cagliari

E’ stato chiaro il presidente del Cagliari Tommaso Giulini pochi giorni fa: Nainggolan, a fronte dei 4 milioni di euro di ingaggio percepiti, è un affare completamente fuori dagli standard del club sardo. Per questo motivo, a fine stagione, il centrocampista belga farà momentaneamente ritorno a Milano. Come raccontato da Fabrizio Romano sulle pagine di calciomercato.com, l’Inter non ha intenzione di inserire il cartellino del centrocampista come contropartita per la seconda rada del riscatto di Nicolò Barella, ma vuole tenere distinte e separate le due operazioni per non correre rischi.

Il Cagliari, eventualmente, avrebbe anche accettato di accogliere il belga per una valutazione complessiva da 25 milioni, ma l’ingaggio proibitivo ha stroncato sul nascere l’idea. Così, considerata l’impossibilità di un ritorno in Sardegna, l’Inter dovrà al più presto trovare una soluzione che sia definitiva per l’ex centrocampista della Roma. Tra le opzioni si è parlato ad esempio della Fiorentina, già sulle sue tracce la scorsa estate come rivelato da Montella successivamente. In tal caso, particolare attenzione ad eventuali affari incrociati con Castrovilli e Chiesa in orbita nerazzurra.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!