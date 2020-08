Mercato – Da Nainggolan a Brozovic: chi rischia la cessione nel centrocampo dell’Inter

Dopo l’annuncio dell’addio di Borja Valero, in scadenza di contratto con l’Inter, ecco che il club nerazzurro dovrà continuare nel processo di ‘rinnovamento’ per il proprio centrocampo. Una sorta di rivoluzione che poco a che vedere con l’età anagrafica, bensì con lo spessore dei volti che saranno protagonisti per la prossima stagione. Con i ritorni dai prestiti di Radja Nainggolan e Joao Mario, considerando pure Vidal, sulla mediana l’Inter si ritroverebbe con 9 elementi.

L’obiettivo della società è quello di liberare almeno 3 caselle, più una quarta nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo centrocampista. Solamente Barella e Sensi, ad oggi, sono certi di rimanere anche per la prossima stagione. Se Nainggolan, Joao Mario e Vecino sono praticamente fuori da qualsiasi logica per il futuro da parte della società, anche altri elementi come Gagliardini, Brozovic ed Eriksen non possono dirsi certi di un posto fisso e potrebbero lasciare il club a fronte di un’offerta congrua.

