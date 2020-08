CM.com – Rebus Nainggolan, Inter al bivio: cosa cambia con Conte e Allegri

Il futuro di Radja Nainggolan dipenderà molto da quello di Antonio Conte. Come riportato da calciomercato.com, un possibile addio del tecnico salentino e il successivo approdo sulla panchina di Massimiliano Allegri, potrebbero aprire ad un ritorno del Ninja nella Milano nerazzurra.

L’ex allenatore della Juventus lo ha già cercato nelle passate finestre di mercato ed è un suo grande estimatore. Il nuovo Cagliari di Di Francesco rimane alle finestra in attesa di novità, le piste che portano a Fiorentina, Torino e Roma sono al momento in stand by. Il nodo principale resta quello dell’ingaggio con Nainggolan che guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione.

