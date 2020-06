Mercato – Il futuro di Nainggolan passa dall’Inter: non è escluso che possa restare

E’ stata proprio la stagione che ci si aspettava da Radja Nainggolan durante il prestito al Cagliari. In attesa di possibili altri fuochi d’artificio del centrocampista belga nell’ultimo mese e mezzo che resta da giocare, fin qui il suo rendimento va bollato assolutamente come positivo. Il club sardo, come sottolineato più volte dal presidente Tommaso Giulini, non avrà però la possibilità economica per potersi cimentare in un’operazione del genere e dovrà a malincuore salutare il Ninja a fine stagione.

Il suo rientro all’Inter, contrariamente a qualche mese fa, potrebbe far comodo ad Antonio Conte. Come scritto dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, in un mercato complicato specialmente sotto l’aspetto economico come quello che si prospetta la prossima estate, avere un calciatore con la tenacia e la qualità di Nainggolan in rosa potrebbe assolutamente far comodo. Una sorta di acquisto a costo zero, nei confronti del quale il tecnico leccese ha sempre avuto un debole ma che la scorsa estate ha lasciato necessariamente partire per volere della società.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!