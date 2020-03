Mercato – Il Napoli offre Milik, ma non lo svende: Inter e Milan tra le pretendenti

Già dalla scorsa estate l’Inter aveva pensato di far arrivare a Milano un vice Lukaku. L’addio sul gong di Mauro Icardi, che avrebbe dovuto liberare la casella per il nuovo attaccante, ha però rinviato qualsiasi discorso a gennaio. Individuato il profilo di Olivier Giroud, su richiesta di Antonio Conte, il club nerazzurro ha cercato di fare il possibile per assecondare il proprio allenatore, ma la resistenza del Chelsea alla fine ha avuto la meglio.

A giugno, proprio il francese, si libererà a parametro zero, ma diverse società – tra cui la Lazio – stanno già cercando di bloccarlo. Qualora l’Inter non riuscisse ad arrivare a Giroud, un nome utile potrebbe essere quello di Arek Milik come alternativa a Lukaku. Icardi, che dovrebbe essere riscattato dal Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, darebbe pure la giusta spinta economica per portare avanti l’affare con il Napoli.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, proprio il polacco è stato messo in vendita da De Laurentiis, ma non verrà fatto alcuno sconto per il cartellino valutato almeno 40 milioni di euro. Proprio un anno fa, il centravanti azzurro era stato proposto all’Inter come contropartita per arrivare ad Icardi. E, oltre alla società interista, andrà tenuto sotto controllo pure il pressing del Milan in cerca di attaccanti per il post Ibrahimovic.

