Mercato – Non solo l’Inter: su Mandzukic sondaggi da Fiorentina e Benevento

Un calciatore con l’esperienza e la conoscenza del campionato italiano come Mario Mandzukic, preso a parametro zero non può che rappresentare una grandissima occasione di mercato per tanti club. L’Inter, in cerca di un vice Lukaku per la prossima stagione, ne sa qualcosa visto che con l’amministratore delegato Beppe Marotta ha intenzione di allacciare i primi contatti e sondare con il ragazzo la possibilità di un trasferimento a Milano, mettendo in chiaro la sua posizione all’interno della rosa.

L’attaccante, infatti, potrebbe preferire anche altri progetti tecnici che lo vedrebbero più centrale rispetto al ruolo marginale immaginato per lui dal club nerazzurro. Come riferito da gianlucadimarzio.com, innanzitutto c’è la Fiorentina che nelle ultime settimane ha evidenziato un mal di gol che il croato potrebbe risolvere. Ma attenzione anche al sogno del Benevento che ritornato nella massima serie ha già avviato i discorsi con il calciatore per provare il grande colpo da regalare ai tifosi.

