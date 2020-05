Mercato – Non solo Roma: anche il Napoli riprende i contatti per Vertonghen

Jan Vertonghen è nel mirino di molti club italiani ed europei: a giugno va in scadenza di contratto con il Tottenham e dunque potrà essere presto a parametro zero. A 33 anni è comunque un profilo ancora importante a livello internazionale e farebbe molto comodo soprattutto risparmiando il prezzo del cartellino.

In Italia la concorrenza è altissima: l’Inter segue il calciatore da tempo ma non solo. Oltre ai nerazzurri su Vertonghen c’è infatti anche la Roma, che nelle ultime settimane ha fatto molti passi in avanti. Secondo quanto riporta Tuttosport, da oggi anche il Napoli si è iscritto – nuovamente – alla corsa per il belga. Per il quotidiano infatti il ds partenopeo Giuntoli avrebbe ripreso i contratti con l’entourage.



