Mercato – 50 mln e due contropartite: la nuova offerta del Barcellona per Lautaro

Il Barcellona punta tutto su Lautaro Martinez. Il club blaugrana vuole accontentare a tutti i costi Messi portando in Spagna il suo connazionale attaccante dell’Inter, ma al momento non può offrire i 111 mln della clausola prevista, e punta sulle contropartite. Oltre a Junior Firpo, profilo gradito ad Antonio Conte per rinforzare la batteria di esterni, il club catalano vorrebbe offrire all’Inter un’altra contropartita per cercare di abbassare la parte cash a 50 milioni. Secondo Sport, i nomi più papabili sono quelli di Arturo Vidal e Samuel Umtiti, ma per adesso pare difficile ipotizzare che i nerazzurri possano scendere sotto i 90 mln cash.

