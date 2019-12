Mercato – Nuove conferme: le mani della Juventus su Kulusevski. Pedullà: “Ecco perché l’Inter non può rilanciare”

L’Inter incassa il sorpasso e vede allontanarsi probabilmente in maniera definitiva il sogno di mettere le mani su Dejan Kulusevski, uno dei migliori talenti esplosi in questa prima parte di Serie A. Di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma, il centrocampista svedese sembra ormai ad un passo dal trasferimento alla Juventus.

Piovono conferme in questo senso, con Sky che in serata aggiunge nuovi dettagli. Sancito l’accordo col giocatore, si lavora ai dettagli tra le società in un’operazione che tra parte fissa e bonus dovrebbe superare i 40 milioni di euro totali e dovrebbe essere concretizzata alla riapertura del mercato di gennaio. Un’operazione impostata per giugno, ma che in caso di necessità la società juventina potrebbe anticipare a gennaio provando a proporre al Parma un indennizzo spedendo Pjaca in Emilia.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il proprio sito parla di un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione per il calciatore e spiega che dall’Inter non sono previsti rilanci “semplicemente perché il club nerazzurro aveva programmato un’operazione senza l’investimento di gran parte della cifra per il cartellino a gennaio, ma con la necessità di condizioni diverse che non avrebbero comportato l’esborso che la Juve ha messo a disposizione della famiglia Percassi.

