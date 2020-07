Mercato – Nuovo colpo per il futuro dell’Inter: preso il portiere Botis. Il costo dell’operazione

L’attenzione dell’Inter al mercato dei giovani è sempre stata incredibile. Il club nerazzurro è uno dei migliori per quanto riguarda la crescita del vivaio ed anche in questa finestra di mercato Marotta ed Ausilio sono tra i più attivi.

Come riporta il giornalista di Sky Sport Matteo Brzaghi l’Inter ha messo le mani su un giovane portiere classe 2004 Nikolaos Botis. Il portiere del Paok , di nazionalità greca e seguito in passato anche dalla Juventus dopo essere stato in prova al Milan, è tra i talenti più interessanti del panorama europeo ed ha firmato un triennale. Il prezzo dell’acquisto si aggira sui 300 mila euro più bonus.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!