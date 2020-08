Mercato – Offerta dalla Cina per Rafinha: un club spinge, ma lui vuole la Premier League

La Cina chiama anche Rafinha. Dopo aver tentato (ed acquistato) diversi calciatori nel corso di questi anni, l’estremo Oriente sta cercando di accaparrarsi anche il talentuoso centrocampista di proprietà del Barcellona. Dopo il prestito al Celta Vigo, infatti, l’ex Inter è tornato in Catalogna, anche se non sembra rientrare nei piani del club blaugrana. Il suo destino, con tutta probabilità, sarà lontano dal Camp Nou, motivo per cui sarà necessario trovargli una sistemazione sul mercato.

In questo senso, Sport avvisa come un club cinese, che pare essere lo Shanghai Shenhua, sia disposto a pagare i 16 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Il problema, però, è ora quello di convincere il ragazzo, che ad oggi sembra invece intenzionato a trasferirsi in Premier League. Su di lui ci sarebbero Wolverhampton ed Everton, ed inoltre, in Inghilterra, Rafinha potrebbe ritrovare anche il fratello Thiago, anche lui in uscita – dal Bayern Monaco – e voglioso di trasferirsi oltremanica.

