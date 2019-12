Mercato – Offerti all’Inter i giovani Ferreira e Fernandes: Marotta e Ausilio hanno un’altra priorità

Nel via vai di nomi accostati all’Inter degli ultimi giorni, come riferito nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, vanno aggiunti anche i due giovani centrocampisti Cristian Ferreira e Gedson Fernandes. Entrambi sono stati in passato accostati all’Inter e pochi giorni fa sono stati proposti al club nerazzurro che sta cercando proprio delle mezzali offensive dotate di buona tecnica: caratteristiche nelle quali si rispecchiano sia il 20enne del River Plate che il portoghese del Benfica.

Nei piani interisti, però, rimanendo in tema giovani tutti gli occhi sono puntati su un altro calciatore che milita nel campionato italiano e che in questa stagione è esploso al Parma. Stiamo ovviamente parlando di Dejan Kulusevski, centrocampista che ha stregato sia Antonio Conte che i dirigenti nerazzurri. Per questo motivo, Ausilio e Marotta sono già al lavoro per portare il ragazzo ad Appiano Gentile quantomeno per la prossima stagione.

