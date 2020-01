Mercato – Ore calde: Politano al Napoli ma senza Llorente. Giroud e Eriksen…

Ore intense per il mercato dell’Inter che registra un via vai intenso di agenti e intermediari in sede. In questi momenti è in corso un vertice molto importante che può decidere diverse operazioni in corso. Si parte da Matteo Politano, destinato ormai al trasferimento al Napoli: l’attaccante ha raggiunto l’accordo con i partenopei che stanno definendo l’intesa sulla base del prestito con obbligo di riscatto in un affare da complessivi 25 milioni di euro.

Non rientrerà nell’affare, invece, Fernando Llorente. Almeno per il momento. L’intermediario che lavora per lo spagnolo e anche per l’affare Eriksen è in sede, ma il Napoli avrebbe bloccato la partenza dell’attaccante perché l’infortunio di Mertens riduce le opzioni in avanti per il tecnico Gennaro Gattuso. Così i vertici interisti stanno tornando con forza su Olivier Giroud, già bloccato con un accordo impostato da giorni.

