Mercato, parla l’agente di Biraghi: “Tornerebbe alla Fiorentina, ma c’è un problema con l’ingaggio”

Il futuro di Cristano Biraghi è ancora in bilico: per settimane si è parlato di un rinnovo dei prestiti con la Fiorentina, con il giocatore ancora in nerazzurro e Dalbert in viola. Nelle ultime ore, però, la trattativa di mercato sembra avere subito un rallentamento, e si è parlato di un possibile ritorno alla base per l’esterno.

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il suo agente Mario Giuffredi ha commentato la situazione: “Non so cosa succederà nel suo futuro. Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo e siamo in stand-by. Con i viola abbiamo un problema contrattuale. Il ragazzo ha un contratto fatto tre anni fa, quando aveva una dimensione completamente diversa a quella di oggi. Il ragazzo ritornerebbe volentieri alla Fiorentina, però, un giocatore del suo livello non può rimanere con un di quel valore”.