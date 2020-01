Mercato – Il Parma ha chiesto ufficialmente il prestito di Esposito

Dopo l’ennesimo infortunio di Roberto Inglese, il Parma ha scelto di correre ai ripari e cercare oltre al già presente Cornelius, un’altra alternativa per l’attacco. Da qui, come riferito dal giornalista Nicolò Schira, l’idea che porta al giovane Sebastiano Esposito, centravanti dell’Inter che in questa stagione si sta mettendo particolarmente in luce grazie alla fiducia che Antonio Conte gli ha dimostrato sin dal primo giorno di allenamento.

Qualora dovesse arrivare Olivier Giroud, ovviamente lo spazio per il classe 2002 che ha già trovato la prima rete in Serie A contro il Genoa, si ridurrebbe ulteriormente. Per questo, i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione la proposta ufficiale del Parma del il prestito per sei mesi. Il ds Faggiano, a tal proposito, è stato avvistato presso la sede dell’Inter: non è escluso che si possa parlare anche di Darmian, promesso sposo nerazzurro per la prossima estate.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!