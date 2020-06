Mercato – Passo indietro Guendouzi? L’Arsenal vuole blindarlo

Nella giornata di ieri per il centrocampo dell’Inter è spuntato il nome di Matteo Guendouzi. Sul calciatore francese c’è però la concorrenza di tanti club europei tra cui Juventus,Psg e Manchester United. All’Arsenal Guendouzi non è riuscito a trovare la giusta continuità e vorrebbe quindi cambiare aria.

Come riporta Espn però la società inglese si è incontrata con il ragazzo ed il suo entourage per parlare del suo futuro, che resta in dubbio. I Gunners hanno espresso la volontà di voler puntare a lungo su di lui e dunque di non cederlo. Il contratto scade nel 2022 e dunque sarà difficile tentare l’assalto al giovane classe 1999. Il mercato però è lungo e può riservare molte sorprese.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!