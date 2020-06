Mercato – Pedro può tornare in Spagna: si offre al Valencia

Nuovo aggiornamento per quel che riguarda il futuro di Pedro. L’esterno attualmente in forza al Chelsea, giunto al suo ultimo anno di contratto, ha già scelto di lasciare la maglia Blues al termine della stagione in corso. Da tempo l’ex Barcellona è seguito dalla Roma di Fonseca visto che il modulo del portoghese ben si sposa con le caratteristiche dello spagnolo. Ma anche l’Inter, nell’ultima settimana, si sarebbe fatta sotto per via del feeling tra il calciatore ed Antonio Conte durante l’esperienza del leccese a Londra.

Quello dei nerazzurri, però, è stato un semplice sondaggio, dal momento che in termini tattici difficilmente riuscirebbe a trovare una perfetta collocazione nei reparti interisti. La Roma, invece, è sempre stata decisa nei confronti di Pedro e sta continuando a lavorare per averlo a parametro zero. Secondo quanto riportato da Superdeporte in Spagna, però, non va sottovalutata l’intenzione del calciatore di rientrare in Liga. Il suo entourage avrebbe anche proposto il calciatore al Valencia, ma l’elevato ingaggio non convince particolarmente i blanquinegres.

