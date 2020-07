Mercato – Pellegrini tra il rinnovo e la corte di grandi club: Inter, Juve e PSG aspettano chiarezza

L’idea di poter proseguire l’avventura in maglia giallorossa e diventare una bandiera della sua città, ripercorrendo le orme di grandi leggende come Totti, De Rossi e in parte anche Florenzi, sta stuzzicando non poco la fantasia di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha da tempo ricevuto la proposta per il rinnovo del contratto, in modo da scongiurare innanzitutto la possibilità di una cessione imminente per via della clausola rescissoria attualmente in vigore da 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in questo momento Inter, Juventus e Paris Saint Germain non hanno grosse opportunità di mercato in tal senso. Chiaramente, per scoraggiare definitivamente i tre top club a farsi nuovamente sotto per il talento classe 1996, la società giallorossa dovrà blindare il prima possibile il ragazzo. Ma la volontà sia della Roma che dello stesso Pellegrini sembra piuttosto chiara: il matrimonio tutto romanista è destinato a proseguire salvo sorprese dell’ultim’ora.

