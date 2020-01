Mercato – Non solo Giroud, l’Inter per l’attacco pensa anche a Morelos

Grandi manovre per l’attacco nerazzurro. Se l’Inter si sta muovendo con decisione per rafforzare il centrocampo e le corsie esterne, anche il pacchetto offensivo sta per subire dei cambiamenti. Il primo nome sul taccuino dell’AD Beppe Marotta, resta sempre quello di Olivier Giroud, l’attaccante francese è ormai in uscita dal Chelsea e non aspetta altro che il via libera per accasarsi ad Appiano Gentile.

L’operazione che porta al campione del mondo è però strettamente legata all’asse Milano-Roma e alla trattativa per Matteo Politano. I giallorossi sono in forte pressing nelle ultime ore, l’affare potrebbe quindi chiudersi. Attenzione però, per Olivier Giroud non ci sarebbe solo l’Inter, la concorrenza è fitta e il francese piace anche all’estero. In casa Barcellona ad esempio, con l’infortunio di Suarez si starebbe pensando di intervenire prontamente sul mercato, Giroud è finito nei radar.

Ecco che da oltremanica rilanciano però un nuovo nome per l’attacco nerazzurro. Secondo quanto riferisce il Daily Star, il club interista starebbe pensando ad Alfredo Morelos. L’attaccante colombiano sta facendo molto bene con la maglia dei Rangers di Glasgow e il tecnico Antonio Conte lo riterrebbe l’innesto giusto per rafforzare il reparto offensivo nerazzurro nel mercato di gennaio.



