Mercato – Per Males si inserisce anche la Juve. L’Inter resta in attesa

Darian Males, classe 2001 del Lucerna da tempo sotto la lente di osservazione dell’Inter, ha attirato l’interesse anche della Juventus. Il club piemontese, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com ha preso contatti con il club svizzero per iniziare a discutere del giovane talento, sulle cui tracce vi era anche l’Atalanta. I bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto il prestito di uno dei giocatori della rosa della Juventus U23 oltre ad 1 milione più bonus, pur di accaparrarsi il giocatore.

La palla ora passa in mano alla dirigenza degli elvetici che dovranno valutare le varie offerte e scegliere poi quella più conveniente sia per loro che per il calciatore. L’Inter, nelle vesti di Ausilio resta alla finestra, in attesa di capire se si possa sferrare l’affondo decisivo per portare a casa la stellina del Lucerna.

