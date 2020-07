Mercato – Per Perisic sirene inglesi: anche il Tottenham di Mourinho si muove

Una vecchia fiamma di José Mourinho ritorna in voga: Ivan Perisic è entrato nel mirino del Tottenham. L’attaccante croato di proprietà dell’Inter – ed in prestito al Bayern Monaco – non rientra più nel progetto nerazzurro e dunque il suo futuro in bilico. L’ingaggio alto è un ostacolo per la permanenza in Baviera e dunque molte squadre si stanno interessando al suo profilo.

Lo Special One – come riporta Goal – potrebbe dunque essere un alleato per la sua ex squadra. Perisic è da tempo un pallino di Mourinho che voleva portarlo con sé anche al Manchester United. Uno degli obiettivi del croato è giocare in Premier League: nelle prossime ore sono attesi sviluppi importanti.

