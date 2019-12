Mercato – Perin torna al Genoa? L’Inter riprende Radu con 6 mesi di anticipo

L’ultimo anno e mezzo di Mattia Perin è stato senz’altro da dimenticare. Dopo aver affrontato non pochi problemi di adattamento alla Juventus nella passata stagione ed aver perso la Nazionale, il ritorno di Gigi Buffon in bianconero quest’anno ha sancito praticamente la bocciatura dell’estremo difensore di Latina che difatti nel mercato estivo era praticamente stato ceduto al Benfica, salvo poi essere rispedito indietro a causa dell’infortunio che si portava da qualche tempo.

Dopo essersi perfettamente ristabilito negli ultimi mesi – totalmente fuori dai progetti della Juventus – secondo quanto riferito dal Secolo XIX per gennaio è forte la suggestione di un possibile ritorno al Genoa, possibilmente in prestito. La presenza dell’ex capitano rossoblù in un momento così complicato per il Grifone, non tanto da un punto di vista tecnico ma soprattutto motivazionale, darebbe una spinta in più alla classifica ed ai risultati.

A quel punto, non sarebbe sorprendente se Radu dovesse tornare all’Inter con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza del prestito. Qualche mese di apprendistato alle spalle di Handanovic, sarebbe il miglior modo per preparare il giovane estremo difensore rumeno e capire realmente se potrà essere in grado in futuro di raccogliere la pesantissima eredità del portiere sloveno in nerazzurro.

