Mercato – Perisic-Bayern, sensazioni positive per il riscatto. All’Inter verrà chiesto uno sconto

C’erano pochi dubbi sul fatto che Ivan Perisic potesse andare bene anche in un club molto ambizioso come il Bayern Monaco. D’altronde, l’esterno croato in Bundesliga c’è praticamente cresciuto e negli ultimi anni si era fatto apprezzare non solo come uno dei migliori calciatori dell’Inter, ma anche come trascinatore della Nazionale Croata, ad un passo dalla vittoria del Mondiale nell’estate del 2018. Pur non avendo un primissimo ruolo da interprete nel Bayern Monaco, grazie all’arrivo di Flick in panchina, l’ex nerazzurro si è ritagliato sempre più spazio.

Il bottino stagionale, prima dell’infortunio alla caviglia di inizio febbraio, recitava 22 presenze, 5 gol e 8 assist. Il riscatto, come confermato questa mattina da La Gazzetta Sportiva, non dovrebbe essere in bilico. Il Bayern è convinto di voler trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo, chiedendo un piccolo sconto ai nerazzurri. Se l’accordo iniziale prevedeva i 5 milioni già versati per il prestito più 25 a fine stagione, il club bavarese punterà a chiudere sui 15-20 per la seconda parte.

