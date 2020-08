Mercato – Perisic, ecco quanto chiede l’Inter. Conte intanto vuole riprovarci

Una finale di Champions League conquistata per Ivan Perisic al Bayern Monaco. Il croato è in prestito dall’Inter al club baverese che però non ha esercitato il diritto di riscatto. Le ultime prestazioni sembrano aver convinto il club bavarese ad una sua permanenza, e al termine della Champions League è in programma un incontro di mercato con i nerazzurri per trovare un accordo.

Come riporta Fabrizio Romano ai microfoni di CBS Sports, l’Inter chiede 20-25 milioni per Perisic. In caso contrario, rispetto alla stagione precedente, Antonio Conte sarebbe felice di riavere a disposizione il croato. La scorsa estate non fu ritenuto adatto al 3-5-2 del tecnico, la stagione giocata da Perisic gli ha però fatto cambiare idea. La prossima settimana sarà decisiva.

